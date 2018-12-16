Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Леся Нікітюк показала ультрамодний образ

  • 17
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / Instagram

Відома українська телеведуча Лея Нікітюк з'явилася на публіці у відкритому костюмі зі стразами.

Володарка "срібла" на проекті "Танці з зірками" вибрала спідницю з величезним поздовжнім розрізом, щоб продемонструвати ідеальну фігуру. Знімок опублікований в акаунті Лесі Нікітюк в Instagram.

Це цікаво: Лесю Нікітюк запідозрили у таємних заручинах

Телеведуча постала на новому знімку у сукні-костюмі від fashion-дизайнера Ельвіри Гасанової, яка раніше створювала образи для Джіджі Хадід, Дмитра Монатіка, Каті Осадчої та інших знаменитостей.

"Минула ніч була неймовірним святом для прекрасної дами – для жінки, яку так сильно любить її чоловік. Я хотіла б, щоб всі ми були кимось теж так улюблені", – написала ведуча в підписі до знімка.

Читайте також: Донька Ольги Сумської вразила схожістю зі своєю мамою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
  • 14 грудня, 19:41
  • 1880
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 938
Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
  • 14 грудня, 16:21
  • 1004
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз