Леся Нікітюк показала ультрамодний образ

Відома українська телеведуча Лея Нікітюк з'явилася на публіці у відкритому костюмі зі стразами.

Володарка "срібла" на проекті "Танці з зірками" вибрала спідницю з величезним поздовжнім розрізом, щоб продемонструвати ідеальну фігуру. Знімок опублікований в акаунті Лесі Нікітюк в Instagram.

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Телеведуча постала на новому знімку у сукні-костюмі від fashion-дизайнера Ельвіри Гасанової, яка раніше створювала образи для Джіджі Хадід, Дмитра Монатіка, Каті Осадчої та інших знаменитостей.

"Минула ніч була неймовірним святом для прекрасної дами – для жінки, яку так сильно любить її чоловік. Я хотіла б, щоб всі ми були кимось теж так улюблені", – написала ведуча в підписі до знімка.

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