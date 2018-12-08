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Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня

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Леся Нікітюк ділиться гарячими фото з відпочинку - фото 1
Леся Нікітюк ділиться гарячими фото з відпочинку

Втомилися годинами гортати стрічку Instagram? Боїтесь, що одного чудового дня він засмокче вас і ви не знайдете дороги назад? Тоді саме для вас наша щотижнева рубрика, в якій ми швидко/коротко/весело обговоримо новинки Instagram'у України й не лише ;)

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Слава Камінська продовжує ділитися зі своїми прихильниками світлинами на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вона виклала фото у головному уборі і зізналася, що шалено обожнює ці аксесуари. Не дивно, що її одразу ж засипали компліментами та похвалили зірку за відмінний смак! До слова, на голові Слави виріб талановитого Руслана Багінського!

Слава Камінська у головному уборі Руслана Багінського - фото 293892
Слава Камінська у головному уборі Руслана Багінського

Повз цю розкішну красуню теж було складно пройти. Знайомтесь, це Ельза Госк – шведська модель, котра співпрацює з Victoria's Secret. На днях вона поділилася серією розкішних світлин для глянцевого журналу Harper's Bazaar!

А так виглядає справжня втома. Єва Лонгорія поділилася зі своїми шанувальниками милим фото зі своїм маленьким синочком. Гляньте, які вони милі :)

Чарівна Єва Лонгорія зі своїм синочком - фото 293894
Чарівна Єва Лонгорія зі своїм синочком

Бездушний Рікі Мартін не перестає хизуватися своєю відмінною фізичною формою в мережі. Мало того, що зірка насолоджується сонечком, так ще й постить такі спекотні фото!

Рікі Мартін хизується своїм тілом - фото 293895
Рікі Мартін хизується своїм тілом

Справжня "королева ламінату" Леся Нікітюк вирушила у відпустку, щоб набратися сил та енергії після фіналу "Танців з зірками". Епатажна телеведуча поділилася гарячим фото в мережі, яке одразу ж викликало шквал позитивних коментарів і компліментів!

Спекотна Леся Нікітюк - фото 293896
Спекотна Леся Нікітюк

Настя Каменських не лише вправно роздягається, а й багато часу приділяє заняттям спортом. Тому не дивно, що одне з її останніх фото зроблене саме у спортзалі. І знаєте, виглядає у спортивному костюмі Настя не менш спокусливо, ніж у відвертих сукнях.

Настя Каменських поділилася світлиною з залу - фото 293899
Настя Каменських поділилася світлиною з залу

"Не турбувати". Саме це написано на капелюсі Алли Костромічової, яка продовжує викладати спекотні фото з відпочинку. Ох же ж ця Костромічова. Досі не віриться, що ця струнка красуня є не лише топовою моделлю, а й матір'ю :)

Алла Костромічова попросила її не турбувати - фото 293901
Алла Костромічова попросила її не турбувати

А цією милою серією поділився боксер В'ячеслав Узєлков. На світлинах він зі своєю маленькою донечкою Олівією. Такі справжні та щирі!

Впізнаєте цю крихітку? Отже, перед нами маленька Ната Жижченко з гурту ONUKA. У 1994-му році вона давала своє перше інтерв'ю. Принаймні, так написано в пості. До слова, поруч із нею стоїть її дідусь.

ONUKA поділилася милим раритетним фото - фото 293903
ONUKA поділилася милим раритетним фото

Давно ми. не ділилися з. вами спекотними відео DJ NANA. Цього разу вона виклала ролик, на якому ви можете побачити, які вправи вона виконує за допомогою свого холодильника. Тепер ви знаєте, що він не лише ідеальний партнер для танців ;)

І наостанок залишимо тут кумедне селфі футболіста Серхіо Рамоса, який зробив фото на фоні Луки Модріча, котрий цього тижня отримав "Золотий м'яч" ;)

Кумедне селфі Серхіо Рамоса - фото 293907
Кумедне селфі Серхіо Рамоса

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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