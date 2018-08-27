Леся Нікітюк отримала травму на Танцях з зірками: фотофакт

Екс-ведуча шоу "Орел і Решка", партнерка Сергія Притули у шоу "Хто зверху?" Леся Нікітюк отримала пошкодження під час першого прямого ефіру Танців з зірками 2.

У 1 випуску шоу Танці з зірками 2018 Леся Нікітюк зі своїм партнером Максимом Єжовим виконала запальний фрістайл. Пара танцювала під пісню Світлани Лободи "SuperStar".

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Ведуча зачарувала всіх своєю харизмою, але отримала від суддів посередню оцінку – 18 балів. Однак на цьому неприємності для Лесі не закінчилися. Після ефіру з'ясувалося, що зірка травмувала лікоть.

Леся Нікітюк отримала травму

Ведучій зробили рентген

За рекомендацією медиків, три дні Леся має ходити з пов'язкою.

У Лесі Нікітюк - забій ліктя

Однак ведуча не втрачає почуття гумору та обіцяє й далі викладатися на паркеті на максимум.

Леся Нікітюк - учасниця шоу Танці з зірками

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