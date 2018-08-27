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Танці з зірками 2: ведуча Тіна Кароль вразила спокусливим образом
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26 серпня на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра шоу Танці з зірками 2. Ведучими першого випуску проекту стали аж троє зірок – незмінному Юрію Горбунову допомагала чарівна Тіна Кароль та мегапопулярний DZIDZIO.
1 випуск шоу Танці з зірками 2018 запам'ятався глядачам не тільки яскравими постановками, а й ефектним образом Тіни Кароль, яка традиційно прикувала до себе увагу публіки. Відзначимо, що співачка вже втретє виступила в ролі ведучої проекту.
Її дебютом був перший сезон Танців, який вийшов ще в 2006 році – тоді зірка запам'яталася фразою "супер-супер-супер". Тіна Кароль також вела перший ефір оновлених Танців з зірками 2017. Право відкривати новий сезон шоу в 2018-му довірили також їй.
У першому прямому ефірі артистка з'явилася в ефектній чорній сукні Labourjoisie, з-під якої вона кокетливо демонструвала свою спокусливу ніжку. Пишний наряд вигідно підкреслив принади Тіни, а традиційні червоні губи та щира усмішка миттєво підкорили фанів. Зацініть фото!
Відзначимо, що наприкінці ефіру Тіна Кароль влаштувала фанам сюрприз та представила дві пісні зі свого музичного концерту "Інтонації". Дивіться відео!
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