Танці з зірками 2: ведуча Тіна Кароль вразила спокусливим образом

26 серпня на телеканалі 1+1 відбулася прем'єра шоу Танці з зірками 2. Ведучими першого випуску проекту стали аж троє зірок – незмінному Юрію Горбунову допомагала чарівна Тіна Кароль та мегапопулярний DZIDZIO.

1 випуск шоу Танці з зірками 2018 запам'ятався глядачам не тільки яскравими постановками, а й ефектним образом Тіни Кароль, яка традиційно прикувала до себе увагу публіки. Відзначимо, що співачка вже втретє виступила в ролі ведучої проекту.

Її дебютом був перший сезон Танців, який вийшов ще в 2006 році – тоді зірка запам'яталася фразою "супер-супер-супер". Тіна Кароль також вела перший ефір оновлених Танців з зірками 2017. Право відкривати новий сезон шоу в 2018-му довірили також їй.

У першому прямому ефірі артистка з'явилася в ефектній чорній сукні Labourjoisie, з-під якої вона кокетливо демонструвала свою спокусливу ніжку. Пишний наряд вигідно підкреслив принади Тіни, а традиційні червоні губи та щира усмішка миттєво підкорили фанів. Зацініть фото!

Допис, поширений Fan page of Tina Karol (@tinkrol) 26 Сер 2018 р. о 10:41 PDT

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karoll_) 26 Сер 2018 р. о 12:49 PDT

Допис, поширений то, от чего без ума (@spacetinakarol) 26 Сер 2018 р. о 4:32 PDT

Допис, поширений tina_karol (@tina_karol_citations) 26 Сер 2018 р. о 2:50 PDT

Допис, поширений Тина КарольФан Аккаунт (@fantina__) 26 Сер 2018 р. о 12:59 PDT

Допис, поширений ᴛɪɴᴀ ᴋᴀʀᴏʟ — ɢᴏᴅᴅᴇss (@tinakarol_best) 26 Сер 2018 р. о 12:36 PDT

Відзначимо, що наприкінці ефіру Тіна Кароль влаштувала фанам сюрприз та представила дві пісні зі свого музичного концерту "Інтонації". Дивіться відео!

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