Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Леся Нікітюк похизувалася досконалою фігурою

  • 164
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / Instagram

Фанати Лесі Нікітюк вважають, що дівчина трохи схудла.

Українська ведуча, яка недавно запросила до участі дружину кума Путіна Оксану Марченко в шоу "Танці з зірками", поділилася новим знімком, на якому вона зображена практично оголена.

І ще: Леся Нікітюк поділилася гарячим знімком з відпочинку

У підписі дівчина нічого не написала, прикріпила тільки смайлик. Під лаконічним постом шанувальники телеведучої практично одноголосно стали розхвалювати фігуру Лесі, а також підбадьорювати її, адже незабаром Нікітюк і сама візьме участь у танцювальному шоу.

"Леся, як у вас виходить так добре виглядати?", "Така краса", "Гарненька", "Фігура дуже красива", "Сексуальна" , "Ви просто нереальна", – пишуть коментатори.

Читайте також: Ніжна Катя Осадча у розкішній сукні вразила фанатів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 252
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461137
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Леся Нікітюк