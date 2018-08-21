Леся Нікітюк похизувалася досконалою фігурою

Фанати Лесі Нікітюк вважають, що дівчина трохи схудла.

Українська ведуча, яка недавно запросила до участі дружину кума Путіна Оксану Марченко в шоу "Танці з зірками", поділилася новим знімком, на якому вона зображена практично оголена.

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У підписі дівчина нічого не написала, прикріпила тільки смайлик. Під лаконічним постом шанувальники телеведучої практично одноголосно стали розхвалювати фігуру Лесі, а також підбадьорювати її, адже незабаром Нікітюк і сама візьме участь у танцювальному шоу.

A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Aug 20, 2018 at 8:17am PDT

"Леся, як у вас виходить так добре виглядати?", "Така краса", "Гарненька", "Фігура дуже красива", "Сексуальна" , "Ви просто нереальна", – пишуть коментатори.

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