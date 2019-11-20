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Леопардові мрії: спокуслива Емілі Ратажковскі у купальнику

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Емілі Ратажковскі в купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі в купальнику

Шалено популярна модель Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати шанувальників в соцмережі Instagram. Цього разу дівчина похизувалась розкішною фігурою в бікіні.

28-річна американська бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі активно займається не лише різноманітними проєктами, а й знаходить час для свого профілю в соцмережі Instagram, де має понад 24 млн підписників. Там вона ділиться майже всім, що трапляється в її житті, а також зовсім не соромиться публікувати пікантні кадри.

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Це підтверджує недавній знімок Емілі у леопардовому купальнику та леопардовій панамі від її власного бренду. Дівчина знає, як правильно рекламувати свої речі і ніколи не перетинає межу від вульгарним та естетичним.

instagram.com/emrata - фото 369241
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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