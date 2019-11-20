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Австралійська фітнес-блогерка показала апетитні форми

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Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні

Популярна австралійська фітоняшка Теммі Хеброу продовжує тішити прихильників спокусливими знімками майже без одягу. Цього разу білявка у купальнику вкотре підтвердила, що не соромиться своєї фігури.

25-річна фітнес-блогерка та модель Теммі Хемброу активно підкорює соцмережу Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать вже більше як 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі пікантними кадрами жінка ще й надихає підписників працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно Теммі знову похизувалась своїми пишними формами у бікіні та коротенькому топі, який підкреслив її бюст. Понад 188 тисяч вподобань та сотні коментарів з компліментами показують, що фанати у захваті від таких кадрів, а білявка добре знає, чого хочуть її шанувальники.

instagram.com/tammyhembrow - фото 369225
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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