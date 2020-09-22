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Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego

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На збірку Bentley Blower ентузіаст витратив півтора року - фото 1
На збірку Bentley Blower ентузіаст витратив півтора року

Слідом за випуском обмеженої серії автомобілів Bentley Blower на честь 100-річчя марки, один з прихильників компанії побудував іграшкову копію легендарної моделі за допомогою конструктора Lego. На створення частково функціонуючого гоночного автомобіля чоловік витратив півтора року.

Оскільки офіційного набору для Bentley Blower данський виробник конструкторів поки не випускав, іграшкову модель ентузіаст побудував за допомогою лінійки Lego Technic.

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За словами автора, якщо проєкт набере на платформі Lego Ideas 10 000 підписників, компанія розгляне можливість випуску оригінального набору конструктора. Наразі число фоловерів іграшкового Blower налічує понад 6000 користувачів.

Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426842
Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426843
Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426849

Іграшкова копія Bentley Blower має рульовий механізм, який імітує реальну систему оригінального автомобіля. Задній диференціал моделі пов'язаний з іграшковим двигуном таким чином, що колінчастий вал мотора обертається, коли машину штовхають вперед.

Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426840
Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426848
Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426844

За словами автора проєкту, створення раритетної моделі він почав ще у 2018 році. Ентузіаст витратив 18 місяців, щоб якомога точніше відтворити легендарний спортивний автомобіль у всіх деталях.

Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426839
Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426841
Ентузіаст зібрав легендарний Bentley Blower за допомогою Lego - фото 426850

У середині вересня американський блогер придбав копію Chevrolet Corvette ZR1 з конструктора Lego і оснастив її справжнім мотором і працюючою коробкою передач. На чотирихвилинному відео він показав роботу нових систем іграшкової машинки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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