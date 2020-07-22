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Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego

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Ford Bronco з Lego - фото 1
Ford Bronco з Lego / instagram

Інженер Ford Пітер Блекерт створив найменший Ford Bronco з конструктора. Він побудував деталізовані копії позашляховика, попри те, що офіційний набір від Lego ще не вийшов.

На своїй сторінці в Instagram ентузіаст поділився фотографіями двох Bronco – дводверної і чотиридверної версій. Перша, молодша модель, зібрана з помаранчевих деталей, друга – зі світло-блакитних. Пітеру вдалося створити іграшкові моделі дуже реалістичними.

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Автентичності додають знімний даху, запасне колесо, квадратні стійки і багато іншого. Крім цього, зменшені версії позашляховиків Ford Bronco з Lego можуть похвалитися дверима і капотом, які відкриваються. При бажанні двері і дах навіть можна зняти – все як у справжніх новинках.

Обидві мініатюрні версії Bronco, як уже зазначалося, автор зібрав, використовуючи стандартний набір конструктора. Для тих, хто хотів би зібрати точно такі ж, він опублікував детальні інструкції. Дотримуючись їх, будь-хто зможе зібрати свій власний Bronco, і може навіть не один.

Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416948
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416950
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416946
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416952
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416957
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416955
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416947
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416949
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416951
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416953
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416954
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416956
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416959
Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego - фото 416958

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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