Позашляховик Ford Bronco 2021 зібрали з Lego

Інженер Ford Пітер Блекерт створив найменший Ford Bronco з конструктора. Він побудував деталізовані копії позашляховика, попри те, що офіційний набір від Lego ще не вийшов.

На своїй сторінці в Instagram ентузіаст поділився фотографіями двох Bronco – дводверної і чотиридверної версій. Перша, молодша модель, зібрана з помаранчевих деталей, друга – зі світло-блакитних. Пітеру вдалося створити іграшкові моделі дуже реалістичними.

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Автентичності додають знімний даху, запасне колесо, квадратні стійки і багато іншого. Крім цього, зменшені версії позашляховиків Ford Bronco з Lego можуть похвалитися дверима і капотом, які відкриваються. При бажанні двері і дах навіть можна зняти – все як у справжніх новинках.

Обидві мініатюрні версії Bronco, як уже зазначалося, автор зібрав, використовуючи стандартний набір конструктора. Для тих, хто хотів би зібрати точно такі ж, він опублікував детальні інструкції. Дотримуючись їх, будь-хто зможе зібрати свій власний Bronco, і може навіть не один.

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