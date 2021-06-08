Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Lego створила повнорозмірну копію гіперкара Lamborghini Siаn: відео

  • 23
Lamborghini Siаn з Lego будували протягом 8 660 годин - фото 1
Lamborghini Siаn з Lego будували протягом 8 660 годин

Компанія Lego створила повнорозмірну копію гіперкара Lamborghini Sian. Це найпотужніший електричний автомобіль у лінійці італійської марки. На створення автомобіля пішло 400 000 деталей, деякі з яких є унікальними.

Усього на розробку копії гіперкара витратили 8 660 годин. Довжина копії становить 4,98 метра, ширина – 2,1, а висота – 1,13 метра. Ці показники відповідають реальним розмірам машини. Іграшковий зразок також оснащений працює оптикою, роботу якої можна побачити на відео.

Це цікаво: Рідкісний Porsche 911 пустять з молотка: за цю суму можна купити 3 нові такі автомобілі

Важить Lamborghini Sian з кубиків Lego 2200 кілограмів. Машина не буде виставлена ​​на продаж і створена в єдиному екземплярі.

Раніше в'єтнамський блогер Чіонг Ван Дао опублікував на своєму ютуб-каналі відеоролик, в якому продемонстрував процес побудови дерев'яного Lamborghini Sian. Копію суперкара, який обладнаний електромотором, акумуляторною батареєю та функціональної трансмісією, майстер побудував для свого сина.

Читайте також: Єдиний у світі Alfa Romeo Vittoria пустять з молотка

пропозиції партнерів
Новини