Lego створила повнорозмірну копію гіперкара Lamborghini Siаn: відео

Компанія Lego створила повнорозмірну копію гіперкара Lamborghini Sian. Це найпотужніший електричний автомобіль у лінійці італійської марки. На створення автомобіля пішло 400 000 деталей, деякі з яких є унікальними.

Усього на розробку копії гіперкара витратили 8 660 годин. Довжина копії становить 4,98 метра, ширина – 2,1, а висота – 1,13 метра. Ці показники відповідають реальним розмірам машини. Іграшковий зразок також оснащений працює оптикою, роботу якої можна побачити на відео.

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Важить Lamborghini Sian з кубиків Lego 2200 кілограмів. Машина не буде виставлена ​​на продаж і створена в єдиному екземплярі.

Раніше в'єтнамський блогер Чіонг Ван Дао опублікував на своєму ютуб-каналі відеоролик, в якому продемонстрував процес побудови дерев'яного Lamborghini Sian. Копію суперкара, який обладнаний електромотором, акумуляторною батареєю та функціональної трансмісією, майстер побудував для свого сина.

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