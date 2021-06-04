Блогер побудував електричний Lamborghini Sian: дивися, як він виглядає

В'єтнамський блогер Чіонг Ван Дао опублікував на своєму ютуб-каналі відеоролик, в якому продемонстрував процес побудови дерев'яного Lamborghini Sian. Копію суперкара, який обладнаний електромотором, акумуляторною батареєю та функціональної трансмісією, майстер побудував для свого сина.

В опублікованому відеоролику блогер опублікував нарізку своєї роботи, на яку витратив 65 днів. Використовуючи різні інструменти по дереву, а також шліфувальну машинку та бензопилу майстер побудував копію кузова реального Lamborghini Sian. У дерев'яну платформу чоловік вмонтував справжню трансмісію, а також сервоприводи, завдяки яким двері іграшкового суперкара відчиняються натисканням кнопки, пише Motor.

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На наступному етапі блогер встановив лобове скло, світлодіодну передню оптику, а також дзеркала заднього виду з підсвічуванням і педалі. Потім чоловік вирізав з дерева рульове колесо та сидіння, а також встановив фальш-ліхтарі, приладову панель та гальмівні "диски". Головною особливістю дерев'яного Lamborghini став електромотор і блок акумуляторів, завдяки яким іграшковий суперкар здатний пересуватися.

По завершенню роботи чоловік разом зі своїм сином вирушив у дорогу на дерев'яному суперкарі. Попри компактні розміри та невисоку швидкість дитячого Lamborghini, блогер без будь-яких проблем проїхав по місцевих автодорогах, приковуючи до себе увагу інших учасників руху.

У кінці травня американський блогер Девід Джонс опублікував на своєму YouTube-каналі 17-хвилинне відео, в якому продемонстрував процес побудови копії Lamborghini Aventador з картону. Створену репліку чоловік зумів продати на аукціоні за 10 400 доларів.

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