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Lego анонсувала випуск найбільшого конструктора у своїй історії
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Компанія Lego показала найбільший набір за всю свою історію – настінне панно "Карта світу". Новий конструктор можна буде зібрати трьома різними способами.
У набір "Карта світу" входить 11 695 елементів і 40 пластин. У зібраному вигляді його розмір становить 104 на 65 сантиметрів, пише USA TODAY.
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Карту можна скласти трьома способами, помістивши в центр ту частину світу, яка подобається вам найбільше. Для океанів можливий батиметричний метод складання, коли кольором позначається рельєф і глибина дна, або з використанням придуманих особисто вами фантазійних візерунків.
Ми знаємо, що наші дорослі шанувальники люблять подорожувати, але багато хто не може дозволити собі це вже понад рік. Ми вирішили, що немає кращого способу допомогти досліджувати світ, перебуваючи в комфортних домашніх умовах, чим дозволити їм згадувати про поїздки і планувати нові, збираючи і перебудовуючи цей набір, – зазначила креативний керівник напрямку Lego Art Фьорелла Гроувз.
З 1 червня "Карта світу" з'явиться в магазинах Lego за ціною 315 доларів. На додаток до панно був випущений подкаст з історіями мандрівника Торб'єрна Педерсена і блогера Сязвані Баумгартнер.
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