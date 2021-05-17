Дідусь з Японії став затятим гонщиком у 93 роки, освоївши комп'ютерні ігри: відео

Дідусь з Японії прославився у свої 93 роки як геймер. Раніше він працював водієм і захопився віртуальними гонками завдяки онукові.

Як пише Sora News 24, онук навчив дідуся грати в ігри під час пандемії коронавірусу. За його словами, раніше чоловік ніколи не цікавився технологіями, але завжди любив водити машини. Тому, коли той помітив у внука ігрове кермо і гоночну гру Forza 7, то запитав, чи може він спробувати проїхати кілька кіл.

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Кадри з літнім геймером були опубліковані на YouTube-каналі Olivin Corp. Перше відео на каналі було викладено чотири місяці тому і набрало понад 3 мільйони переглядів.

У 1960-х роках дідусь працював таксистом в Токіо, а в 1970-х роках почав водити вантажівку. Водійські права він здав сім років тому через вік. Завдяки іграм чоловік зміг знову "сісти за кермо" улюблених моделей авто. Він з теплотою згадує Mazda RX-7 першого покоління, яку продав ще до народження онука. В іграх він навіть зміг підібрати той же колір, що був у його реальної машини. Як справжній професіонал, дідусь вибирає в налаштуваннях ручне управління коробкою передач і високі рівні складності.

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