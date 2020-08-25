Легко образити: найчутливіші чоловіки серед знаків Зодіаку

Кожна людина має власну реакцію на певні події та ситуації: хтось поводиться байдуже, хтось – серйозно, а хтось – дуже емоційно. Астрологи ж розповіли, чоловіки яких знаків Зодіаку надто близько до серця беруть навіть невдалі жарти.

Рак. Хоч представники цього знаку Зодіаку і не найбільш емоційні, але через свою м'якість та романтичність часто надто боляче сприймають будь-які слова, якщо вони неправильно підібрані. Тому з такими чоловіками варто спілкуватись обережно.

І ще: Знаки Зодіаку, яким не щастить у коханні

Лев. Ось хто займає друге місце серед найбільш чутливих. Хоч як би вони не любили себе і не вважали найкращими у світі, але насправді такі чоловіки не сприймають жодну критику та жодну думку, яка не збігається з їхнього. Особливо, з боку близького оточення.

Скорпіон. Чоловікам цього знаку байдуже на будь-яку критику, а от плітки та побрехеньки реально вдаряють по їхній душі. До того ж Скорпіони не просто будуть відчувати смуток, а й ненависть. Тому можуть ще й помститися всім, хто призвів до цього стану.

Риби. Дуже емоційні та романтичні чоловіки можуть втратити рівновагу буквально за мить. Тому людям поряд з ними краще не перегинати з критикою та неоднозначними жартами. В таких ситуаціях одним "вибач" не вийде виправити ситуацію.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку