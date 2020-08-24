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Знаки Зодіаку, яким не щастить у коханні

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Стосунки - фото 1
Стосунки / smotri

Як знак Зодіаку впливає на стосунки з протилежною статтю? Читайте далі!

Овен це один з найбільш упертих знаків зодіаку. Саме тому побудувати гармонійні відносини їм дуже непросто. Для цього, наприклад, потрібно навчитися йти на компроміс, чого Овни робити не хочуть. У будь-яких стосунках вони чітко встановлюють свої кордони і стежать за тим, щоб їх ніхто не порушував, як і їх особистий простір.

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Тельцям побудувати міцні відносини часто заважає їх самозакоханість. Їм складно уявити ситуацію, коли особистий простір доведеться ділити з кимось ще. Стосунки для них скоріше вимушений захід. Набагато більше їм до душі залишатися холостяками.

Раки дуже чуйні і ніжні створіння. Вони мріють про міцну любов, одну на все життя. От тільки знайти таку їм вдається доволі рідко. А все тому, що Раки вічно незадоволені чимось у своєму партнері. Вони кидаються від однієї людини до іншої, намагаючись відшукати примарний ідеал. До всього цього Раки ще й страшні ревнивці, які своїми докорами легко можуть вбити навіть найміцніші стосунки.

Знаки Зодіаку, яким не щастить у коханні - фото 421724

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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