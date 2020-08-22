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Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Фінансовий гороскоп на цей тиждень має позитивний прогноз для представників різних знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 24 – 30 серпня!
Фінальний тиждень літа стане стимулом працювати над собою та рухатись до змін для більшості знаків Зодіаку, але хтось може раптово відчути меланхолію. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 24 – 30 серпня
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Спекотний тиждень видасться в Овнів, які вже склали план дій на найближчий час, але ніяк не візьмуться за них. Спробуйте побороти втому і лінь та зосередити увагу на найважливіших речах. І пам'ятайте, що треба робити те, що робить вас щасливими. Без цього все втратить свої барви.
Телець
Ось хто відчує неймовірний прилив сил та енергії, так це Тельці. Представники цього знаку не лише хочуть змінити все навколо, а й здатні зробити це. Тому не соромтесь своїх умінь, набирайтесь сміливості та рухайтесь лише вперед. Нехай дрібний негатив не стане для вас перепоною.
Близнюки
Близнюкам цього тижня варто звернути більше уваги на свої стосунки, а також припинити поводитись так, наче вам краще відомо, як створений цей світ. Менше піддавайтесь перепадам настрою та більше зосереджуйтесь на хорошому, адже до кінця тижня у вас буде чимало шансів на зміни.
Рак
Ракам астрологи настирливо рекомендують нарешті взятись за справи, які довго чекають на свою чергу. Досить сидіти, адже пора працювати над тим, що ваше життя з мрій стало реальним. Ви часто себе недооцінюєте, але зараз це варто помістити туди ж, куди й лінь, тобто якомога далі. Не вагайтесь і не шукайте причин, щоб не робити щось для себе.
Лев
Леви цього тижня зможуть розпрощатись з більшістю проблем, які їм заважали жити останнім часом. Тому можна зробити для себе щось приємне, приміром, невеликий розумний шопінг не буде зайвим. Дозвольте собі відпочити і отримати натхнення, а з новими силами рухайтесь лише вгору.
Діва
Нарешті творчим Дівам випаде нагода проявити себе у всіх красі, тому не можна втрачати таку можливість. Досить допомагати іншим замість того, щоб допомогти собі. Поставте власні бажання на перше місце, а скромність посуньте на задній план.
Терези
У Терезів буде дуже спокійний та розмірений тиждень, який ідеально підійде для того, щоб навести лад у справах та вдома. Присвятіть більше уваги атмосфері навколо, а також не дратуйтесь через речі, які навряд чи можете змінити. Настав час рівноваги та натхнення.
Скорпіон
Скорпіонам зараз час взятись за свої фінансові справи. Не соромтесь, якщо вам бракує знань, адже навколо вас є чимало людей, які готові ділитись інформацію та досвідом. Вони не бажають вам зла, тому дослухайтесь до їхніх порад та наведіть лад зі своїм гаманцем.
Стрілець
Стрільці стільки всього хочуть від світу, що інколи забувають, що на пустому місці не виникають реальні речі. Тому почніть нарешті не лише зітхати, коли бачите чиїсь успіхи, а й отримувати мотивацію. Цього тижня зірки складуться так, що будь-які зусилля себе виправдають.
Козеріг
Козерогам астрологи радять бути добрішими до себе, а також не припиняти мріяти. Інколи бажане можна притягнути думками та правильним мисленням. Тому трішки посуньте свій раціоналізм та будьте відкритим для чогось не завжди реального.
Водолій
Перша половина тижня буде дуже сприятливою для будь-яких робочих процесів, тому Водолія варто активно взятись за справи. А вже ближче до вихідних можна дозволити собі розслабитись та отримати заслужений відпочинок. Пам'ятайте, що завжди потрібно робити перерви для відновлення енергії.
Риби
Останній тиждень літа стане для Риб доволі напруженим, адже вони будуть розуміти, що все йде не за їхніми планами. Але інколи варто відпустити ситуацію, щоб отримати ще кращий результат. Деякі представники цього знаку відчують раптову меланхолію за літом. Ці емоції не варто заперечувати, просто дозвольте собі поставити свій розклад на паузу.
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