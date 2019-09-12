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Легендарний Роналдіньо повертається у футбол: перші подробиці

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Роналдіньо - фото 1
Роналдіньо / deportes

Екс-форвард збірної Бразилії, каталонської Барселони та інших клубів Роналдіньо має намір відновити кар'єру заради товариської гри за колумбійський Санта-Фе.

Бразилець Роналдіньо, колишній форвард збірної Бразилії, ПСЖ та каталонської Барселони, повертається у футбол.

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Роналдіньо відновить кар'єру заради товариського матчу з колумбійським клубом Санта-Фе, про що повідомили на їх офіційному сайті. Хто буде суперником поки невідомо, але ми вже знаємо, що матч відбудеться 17 жовтня.

У складі Барселони (2003-2008) Роналдіньо виграв Лігу чемпіонів, став дворазовим переможцем чемпіонату і Суперкубка Іспанії; виступаючи за Мілан (2008-2011), він вигравав чемпіонат Італії. У 2004 і 2005 роках бразильця визнали найкращим гравцем світу за версією Міжнародної федерації футболу, також у 2005 році його відзначили нагородою Золотий м'яч, яку тоді вручали найкращому футболістові Європи.

У складі збірної Бразилії Роналдіньо став чемпіоном світу 2002 року, переможцем Кубка Америки, Кубка конфедерацій та бронзовим призером Олімпіади 2008. Всього за національну команду він провів 97 матчів і забив 33 голи.

Легендарний Роналдіньо повертається у футбол: перші подробиці - фото 354530

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Джерело: deportes
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