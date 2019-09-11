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FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри

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Картка Шеви у FIFA - фото 1
Картка Шеви у FIFA

27 вересня вийде нова FIFA 20, але розробники популярної гри EA Sports вже опублікували список із рейтингами гравців. Дізнайтесь, як у симуляторі оцінили рівень українських футболістів!

Нова версія футбольного симулятора FIFA 20 буде доступною на ПК, Playstation 4, Xbox One і Nintendo Switch. Найвищий рейтинг у ній отримав натуралізований хавбек "Шахтаря" Марлос (82). Вищий показник тільки в Андрія Шевченка, який має у грі статус легенди. Три версії карток Шевченка отримали рейтинг 91, 88 і 86.

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Наступним в списку йде ще один "гірник" – Тарас Степаненко з показником 80. Натомість Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський та Віктор Циганков мають однаковий рейтинг 79. Прикметно, що цьогоріч хавбек Євген Коноплянка отримав лише 75 балів, що на 4 пункти менше, ніж у FIFA 19.

FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри - фото 354319

Найвищий показник у FIFA 20 здобув лідер "Барселони" Ліонель Мессі, його рейтинг – 94 бали зі 100 можливих. На один бал менше у нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду (93) і на 2 пункти від лідера відстав форвард ПСЖ Неймар (92). Також у ТОП-10 ввійшли: Еден Азар (91), Кевін де Брюйне (91), Ян Облак (91), Вірджил ван Дейк (90), Мохамед Салах (90), Лука Модріч (90), Марк-Андре тер Штеген (90).

FIFA 20 - фото 354327
FIFA 20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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