Алієв поскандалив із поліцейськими: відео перепалки ексгравця Динамо (18+)

Алієв з товаришем був у машині

Колишній футболіст "Динамо" і збірної України Олександр Алієв не добирав слів у перепалці з поліцейськими, які зупинили його автівку. Відео скандалу потрапило в мережу.

Олександр Алієв вляпався в черговий скандал. Автомобіль, яким ексфутболіст їхав із друзями, зупинили поліцейські. Водія попросили пред'явити документи, але він відмовився, наголосивши, що нічого не порушував.

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Копів така відповідь не влаштувала, тож далі розпочалась жорстка перепалка. Колишній гравець "Динамо" емоційно реагував на слова поліції та переходив на лайку, а в деяких моментах – і на погрози. У підсумку Алієву і КО виписали штраф, який учасники інциденту оплачувати не збираються.

Алієв vs Поліція pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B — Брутальний Футбол (@brutfoot) September 12, 2019

Відзначимо, що поліція не має права зупиняти автомобілі для "перевірки документів" або "відпрацювання спецоперації тверезий водій".

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