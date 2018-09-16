Легендарний американський боксер повертається на ринг

Американський боксер Флойд Мейвезер написав, що цього року битиметься з філіппінцем Менні Пак'яо.

Оголошення зроблено під відеозаписом, на якому обидва боксери розмовляють під час музичного фестивалю в Токіо. Через гучну музику важко розібрати їхню розмову. Пізніше телеканал ESPN опублікував запис, на якому Мейвезер сказав: "Токіо, Японія, ось і ми ... Я повернуся в грудні".

І ще: Конор МакГрегор оголосив про повернення у UFC

Бійці вже зустрічалися 2 травня 2015 року. І тоді судді одноголосно присудили перемогу Мейвезеру. Мейвезер і Пакьяо виступають у напівсередній вазі. 41-річний Мейвезер залишився непереможеним чемпіоном. Минулого року він бився на боксерському рингу проти чемпіона в змішаних єдиноборствах ірландця Конора МакГрегора. Це був один з найдорожчих боїв в історії.

За різними повідомленнями, Мейвезер заробив $300 млн, а МакГрегор $100 млн. Останній бій 39-річного Пакьяо відбувся в липні. Філіппінець нокаутував боксера з Аргентини Лукаса Матісса.

Читайте також: Силач з Гри престолів поспарингував із Конором МакГрегором