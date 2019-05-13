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Легенда боксу жорстко пожартував з Ломаченка

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Тайсон порівняв українця з танцюристом балету - фото 1
Тайсон порівняв українця з танцюристом балету / Samad Robinson Now

Майк Тайсон розповів, що думає про українця Василя Ломаченка. Шанувальникам Ломи по всьому світу точно не сподобається таке порівняння від легенди боксу.

Екс-абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон розповів, що думає про чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

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Тайсон порівняв українця з танцюристом балету. "Ломаченко на рингу – це танцюрист балету. Є один хлопець з Балтімора, на ім'я Джервонта Девіс. Зараз він ще не готовий до бою з Ломаченком, але я б хотів, щоб їх бій відбувся через два роки", – передає слова Тайсона BoxingNews24.

Майк Тайсон про Ломаченка - фото 327257
Майк Тайсон про Ломаченка

Нагадаємо, 12 квітня Ломаченко впевнено переміг британця Ентоні Кроллу (34-6-4, 13 КО) і успішно захистив свій пояс по лінії WBA, нокаутувавши суперника вже в четвертому раунді.

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Джерело: boxingnews24
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