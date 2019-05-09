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Коли Олександр Усик повернеться на ринг: відповідь менеджера

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Коли пройде бій Усик - Такам - фото 1
Коли пройде бій Усик - Такам / instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик відклав свій дебют у суперважкій вазі через травму. Коли він повернеться у форму та проведе бій з камерунцем Карлосом Такамом – читайте далі.

Чемпіон світу у першій важкій вазі за версіями WBC, WBO, IBF Олександр Усик змушений перенести свій перший бій у суперважкій вазі з Карлосом Такамом, який мав пройти 25 травня у США. За два тижні до поєдинку український боксер отримав травму біцепса. Тому його менеджер Егіс Клімас пояснив, скільки часу потрібно Усику на відновлення і коли пройде зустріч з камерунцем.

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“Це були два місяці важкої роботи і підготовка йшла кожного дня. Залишилося лише два тижні до бою, але він травмувався. Звичайно, всі розчаровані, особливо Усик. Він вибув приблизно на місяць. Лікар сказав, що йому не можна нічого робити рукою протягом цього місяця. Потім буде ще місяць або два на відновлення і, сподіваємося, він зможе провести свій бій десь у вересні”, – пояснив Клімас.

Сам Усик також зняв відео для фанатів та розмістив його на своєму профілі в соцмережі Instagram. Він пояснив, що травмувався, та вибачився за те, що доводиться довго чекати, але пообіцяв повернутися ще сильнішим.

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Джерело: xsport
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