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Усику запропонували російський паспорт: відповідь українця

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Усик пояснив, чому розмовляє російською мовою - фото 1
Усик пояснив, чому розмовляє російською мовою / XSPORT.ua

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик розповів про пропозицію Росії змінити громадянство, а також про те, як ставиться до української мови.

Росія пропонувала Усику своє громадянство, але боксер заявив, що навіть не думав відмовлятися від українського паспорта.

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"Але я навіть і не думав відмовлятися від українського паспорта, тому що вважаю себе патріотом рідної країни і щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що я народився в Україні. Тому завжди залишуся українцем", – заявив Усик.

Усик розповів про пропозицію Росії змінити громадянство - фото 323160
Усик розповів про пропозицію Росії змінити громадянство

Також Усик пояснив, чому розмовляє російською мовою. "Відчуваю, що моя українська не ідеальна, а суржиком говорити не хочу. Втім, обіцяю, що незабаром буду публічно говорити українською мовою", – розповів боксер.

Нагадаємо, зараз Усик готується до дебютного бою в суперважкій вазі. 25 травня Усик проведе поєдинок з камерунским боксером Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

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Джерело: rbc.ua
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