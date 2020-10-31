Леді Гага закликала усіх голосувати, показавши еволюцію своїх костюмів: відео

Співачка Леді Гага опублікувала відео на своєму YouTube-каналі, що закликає шанувальників голосувати на майбутніх президентських виборах. Щоб її звернення було почутим, поп-зірка вирішила також продемонструвати свої найбільш культові образи за останні 10 років.

На відео фанати Леді Гаги можуть побачити від синього боді з її відеокліпу "Poker Face" до знаменитої м'ясної сукні, яку вона одягала на церемонію нагородження MTV у 2010 році.

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"Отже, вибори вже не за горами – вони пройдуть у вівторок (2 листопада). Нам необхідно поговорити, – починає Леді Гага свій відеозаклик у срібній сукні з загостреними плечима, в якій вона сяяла у The Monster Tour. – Я хочу звернутися до тих, хто ще не знає, чию сторону стати, і до тих, хто сумнівається стосовно своєї участі в голосуванні, – продовжує поп-зірка, поставши у блискучому ансамблі, нагадуючи про свій виступ на Super Bowl 2017 у перервах між таймами. – Я переконана, що яким би не було ваше ставлення до виборів, ваш голос залишається важливим", – говорить співачка, натякаючи на власні політичні погляди.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року Леді Гага випустила кліп на пісню "911", який назвали "вірменським": у відео можна побачити багато відсилань до творчості вірменського й українського режисера Сергія Параджанова.

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