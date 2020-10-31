Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Співачка Адель дала чесну відповідь про своє особисте життя

  • 54
Адель - фото 1
Адель / billboard

Адель знову дала привід говорити про себе. Цього разу зірка вирішила розставити всі крапки над і стосовно особистого життя.

Минулого року співачка розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, після чого практично не з'являлася на публіці. Артистка, яку обожнюють у всьому світі, перестала давати концерти і вирішила дати собі час на відновлення і виховання сина. Результат перевершив всі очікування: Адель змінилася до невпізнання, скинувши кілька десятків кіло і буквально стала іншою людиною.

І ще: Режисер серіалу Чорнобиль зняв міні-фільм з Маріон Котіяр для Chanel

Згодом дівчині стали приписувати роман з репером Скепта, з яким вона нібито проводила максимум вільного часу, а також фліртувала в соцмережах. Днями співачка нарешті повернулася і до глядачів: вона представила нове шоу, ведучою якого стала.

Співачка виклала скрін з шоу і написала: "Дуже добре провели час на SNL! Дякую чудовим акторам, знімальній групі, сценаристам і продюсерам... Піклуйтеся одне про одного і подбайте про себе. Щасливого Гелловіну! Я повертаюся у свою печеру, щоб бути (холостою) кішечкою, якою я і є! Світ, до наступного року".

Це цікаво: Надя Мейхер розповіла, як змінилася її фігура через Танці з зірками

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Макіяж на Хеловін 2020: ідеї мейкапу та фото гриму в домашніх умовах
  • Вчора, 15:00
  • 59
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 168
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 76938
Загрузка...
Новини