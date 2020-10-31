Співачка Адель дала чесну відповідь про своє особисте життя

Адель знову дала привід говорити про себе. Цього разу зірка вирішила розставити всі крапки над і стосовно особистого життя.

Минулого року співачка розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, після чого практично не з'являлася на публіці. Артистка, яку обожнюють у всьому світі, перестала давати концерти і вирішила дати собі час на відновлення і виховання сина. Результат перевершив всі очікування: Адель змінилася до невпізнання, скинувши кілька десятків кіло і буквально стала іншою людиною.

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Згодом дівчині стали приписувати роман з репером Скепта, з яким вона нібито проводила максимум вільного часу, а також фліртувала в соцмережах. Днями співачка нарешті повернулася і до глядачів: вона представила нове шоу, ведучою якого стала.

Співачка виклала скрін з шоу і написала: "Дуже добре провели час на SNL! Дякую чудовим акторам, знімальній групі, сценаристам і продюсерам... Піклуйтеся одне про одного і подбайте про себе. Щасливого Гелловіну! Я повертаюся у свою печеру, щоб бути (холостою) кішечкою, якою я і є! Світ, до наступного року".

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