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Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати

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українські цікаві слова

У постійній рубриці "Говори красиво" на Радіо Максимум ми дізнаємося нові слова та вдосконалюємо свою українську. Уявіть, є близько 300 тисяч слів у нашій мові, тож є ще безліч слів, які ми не знаємо. Пізнаймо українську разом!

Бескед – це крута скеля або ж урвище. Ще є такі синоніми до цього природного творіння: бескеддя, бескет, бескеття, бескид.

Нумо вирушмо у мандрівку Карпатами й дорогою відвідаємо Сколівські бескиди.

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І ще: Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток

Громовина – це блискавка. Вона ж блискавиця, блиски, грімниця, громовиця, моргавка тощо.

Він заліз під ковдру не просто так – він боявся громовини.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437505

Огуда – це погана слава або зіпсована репутація. Інші синоніми: гана, засудження, знеслава, осуд, очорнення, паплюження, хула тощо.

Огуда – все, що виражало його лице щодо неї.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437506

Почвара – це монстр або ж потвора, потороча, страхіття, страховисько, страшило, чудовисько тощо.

Таких почвар він ще не бачив у своєму житті. При одному погляді на них, у нього завмирало серце.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437507

Незугарний – це означення незграбної людини чи невмілої, бездарної.

Попри свою молодість, він був дуже незугарний до роботи.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437508

Суціга – це хитра та спритна у своїх вчинках людина. Таких ще називають пройдисвіт, нелюдько, горлоріз, паливода.

Не водися з ним, адже він ще той суціга!

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437509

Гойний – це означення щедрої людини. Якщо мова йде про неживе, то мається на увазі багатий, врожайний, пишний та щедрий.

Вони любили життя і були гойними настільки, що заслужили славу перший благодійників у місті.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437510

Баляндраси – це пусті та веселі розмови про щось незначне. Такі буденні теревені ще називають базіканням, балачками, патяканням тощо.

Ой, дівки, ті ваші баляндраси відривають від роботи, тож беріться за нитки та веретена, поки язики не постирали.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437511

Длятися – це затримуватися, а ще баритися, гаятися, забарюватися, затримуватися, зволікати тощо.

Мишко, не можна довго длятися, а то мама буде сварити, що знову пізно прийшли.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437512

Шкодляк – це скупа людина, а ще жаднюга, жадько, жмикрут, загреба, скнара, скупар, скупендряга, скупій тощо.

Всі знали, що він ще той шкодляк, тож за поміччю до нього навіть носа не потикали.

Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати - фото 437513

До теми: Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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