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Говори красиво: 10 рідкісних українських слів, які варто запам'ятати
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У постійній рубриці "Говори красиво" на Радіо Максимум ми дізнаємося нові слова та вдосконалюємо свою українську. Уявіть, є близько 300 тисяч слів у нашій мові, тож є ще безліч слів, які ми не знаємо. Пізнаймо українську разом!
Бескед – це крута скеля або ж урвище. Ще є такі синоніми до цього природного творіння: бескеддя, бескет, бескеття, бескид.
Нумо вирушмо у мандрівку Карпатами й дорогою відвідаємо Сколівські бескиди.
І ще: Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
Громовина – це блискавка. Вона ж блискавиця, блиски, грімниця, громовиця, моргавка тощо.
Він заліз під ковдру не просто так – він боявся громовини.
Огуда – це погана слава або зіпсована репутація. Інші синоніми: гана, засудження, знеслава, осуд, очорнення, паплюження, хула тощо.
Огуда – все, що виражало його лице щодо неї.
Почвара – це монстр або ж потвора, потороча, страхіття, страховисько, страшило, чудовисько тощо.
Таких почвар він ще не бачив у своєму житті. При одному погляді на них, у нього завмирало серце.
Незугарний – це означення незграбної людини чи невмілої, бездарної.
Попри свою молодість, він був дуже незугарний до роботи.
Суціга – це хитра та спритна у своїх вчинках людина. Таких ще називають пройдисвіт, нелюдько, горлоріз, паливода.
Не водися з ним, адже він ще той суціга!
Гойний – це означення щедрої людини. Якщо мова йде про неживе, то мається на увазі багатий, врожайний, пишний та щедрий.
Вони любили життя і були гойними настільки, що заслужили славу перший благодійників у місті.
Баляндраси – це пусті та веселі розмови про щось незначне. Такі буденні теревені ще називають базіканням, балачками, патяканням тощо.
Ой, дівки, ті ваші баляндраси відривають від роботи, тож беріться за нитки та веретена, поки язики не постирали.
Длятися – це затримуватися, а ще баритися, гаятися, забарюватися, затримуватися, зволікати тощо.
Мишко, не можна довго длятися, а то мама буде сварити, що знову пізно прийшли.
Шкодляк – це скупа людина, а ще жаднюга, жадько, жмикрут, загреба, скнара, скупар, скупендряга, скупій тощо.
Всі знали, що він ще той шкодляк, тож за поміччю до нього навіть носа не потикали.
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