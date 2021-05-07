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Лапароскопічні операції в Ужгороді: мінімум травматизму при високій ефективності лікування
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Ще донедавна для проведення хірургічних операцій робилися великі розрізи. Це було необхідно для зручності хірурга. Проте таке грубе втручання завдає великої шкоди пацієнту, знижуючи захисні сили організму та вимагаючи багато часу для відновлення.
Подолати хворобу в такому стані дуже важко. На щастя медицина не стоїть на місці. Розвиток та впровадження нового напрямку хірургії – лапароскопія – значно зменшують травматизм органів та тканин при проведенні оперативних втручань, що пришвидшує одужання.
Стрімко розвивається лапароскопія в Ужгороді. Кожного року стає все більше пацієнтів, які довіряють щадному методу та захоплюються ювелірною роботою медиків.
У чому суть методики
Лапароскопія – сучасний спосіб проведення операцій та обстежень органів малого таза, черевної порожнини та позаочеревинного простору. Основним інструментом у лапароскопічній хірургії є лапароскоп, який являє собою тонку трубку з об'єктивом на одному кінці та окуляром на іншому. Обладнання може з'єднуватися з відеокамерою. Зображення з неї в процесі маніпуляцій передається на екран. Сучасні лапароскопи оснащені цифровими матрицями та забезпечують зображення високої чіткості. Завдяки цьому лікар може наочно бачити все, що відбувається в тілі пацієнта та правильно прийняти рішення щодо того, що йому необхідно зробити.
Операції на внутрішніх органах проводять через невеликі (зазвичай 0,5–1,5 см) проколи, які роблять у передній черевній стінці. В один з них вводять камеру. Для забезпечення огляду та запобігання випадковому травмуванню, в черевну порожнину закачують вуглекислий газ.
Переваги лапароскопії перед традиційними методами оперування
Як уже зазначалося, лапароскопічне втручання передбачає малий травматизм, що проявляється у швидкому загоєнні та зниженні післяопераційного больового синдрому. Завдяки цьому помітно скорочується приймання знеболювальних препаратів. Інші переваги методики:
- Мінімальний термін перебування в клініці. Часто він обмежується денним знаходженням у хірургічному стаціонарі.
- Короткий період відновлення. Фізіологічні функції пацієнта відновлюються досить швидко (зазвичай упродовж декількох днів). Протягом 3-4 тижнів після операції рекомендується відмовитися від занять спортом і будь-яких фізичних навантажень. Далі можливе поступове повернення до звичного способу життя.
- Мінімальна крововтрата.
- Косметичний ефект. Сліди від невеликих проколів, у порівнянні з рубцями, що залишаються після традиційних операцій, практично непомітні на шкірі.
Після проведення таких операцій знижується ризик розвитку ускладнень. Наприклад, післяопераційні грижі та інфікування рани, внаслідок відсутності широкого розсічення тканин, трапляються вкрай рідко. Також зменшується ймовірність розвитку післяопераційної кишкової непрохідності, зумовленої формуванням спайок у черевній порожнині.
Сфера застосування лапароскопії
Методика популярна в загальній хірургії, урології, гінекології та онкології. За допомогою оперативної лапароскопії виконуються практично всі гінекологічні операції. Діагноз може бути різний: ендометріоз, різні види кіст яєчників, новоутворення, захворювання придатків матки, у тому числі патології труб, субсерозна міома матки. Оперативне втручання також необхідне при випаданні жіночих статевих органів та інших показаннях. Лапароскопія сьогодні займає одне з провідних місць у лікуванні жіночого безпліддя.
За цією технологією проводять діагностику, коли інші методи неінформативні. Лапароскопія дає можливість проникнути в уражену ділянку, ретельно оглянути її та взяти пробу тканин, котрі зазнали патологічних змін, для дослідження.
Клініка Біляка в Ужгороді: високий професіоналізм спеціалістів – ефективна допомога при складних захворюваннях
Перша в Україні лапароскопічна операція була проведена саме засновником Клініки Біляка – Степаном Томовичем. Сьогодні спеціалісти медичного центру у 90% використовують лапароскопічні методи проведення оперативних втручань. Ефективність хірургічного лікування в Клініці Біляка визначає низка факторів:
- Операції проводить головний лікар – Біляк Степан Степанович. Це провідний лапароскопічний хірург країни. Разом із ним працює команда висококваліфікованих фахівців, які мають великий досвід та пройшли стажування в США, Німеччині, Австрії, Польщі та ін.
- У клініці використовуються новітні витратні матеріали та сучасне обладнання.
- До кожного пацієнта застосовується індивідуальний підхід. Проводиться огляд різними спеціалістами, ретельна діагностика. У результаті визначається оптимальна методика лікування.
У Клініці Біляка створені комфортні умови для перебування пацієнтів, що сприяє швидкому одужанню.
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