Лана Дель Рей здивувала ефектним нарядом за копійки

Співачка Лана Дель Рей на церемонії Гремі виглядала неперевершено. Як виявилося, артистка придбала свій розкішний наряд у звичайному американському торговому центрі.

Про це вона відверто розповіла в коментарі журналістці, яка стояла за кулісами шоу. Лана Дель Рей подякувала за компліменти і розповіла, що готувалася до виходу на червону доріжку в останній момент.

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Артистка вирішила не звертатися за допомогою до стилістів і сама випадково знайшла собі розкішне вбрання. Перед камерами фотографів Лана Дель Рей сяяла в сірій сукні, розшитій бісером. Плаття прикувало увагу всіх учасників Гремі 2020 року, бо в ньому зірка виглядала чудово.

"Я купила сукню в торговому центрі. Я побачила її, і вона мені відразу сподобалася. Це сталося в останні хвилини, але я в захваті від наряду", – розповіла Лана Дель Рей.

LANA BOUGHT THIS AT THE MALL BYE pic.twitter.com/5zIyxNQQx9 — edgar (@ivorycricket) January 27, 2020

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