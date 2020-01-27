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Кайлі Дженнер знялася в мокрій сукні без білизни: відверте фото

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / instagram

Зірка американського реаліті і бізнесвумен Кайлі Дженнер знялася оголеною в мокрому прозорому платті. Пікантним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, розбурхавши мережу.

На свіжому сексуальному знімку спокуслива модель Кайлі Дженнер позує лежачи серед трави, каменів і розкиданих бутонів троянд. Зірка сперлася на камені і зігнула одну ногу в коліні. Таким чином красуня прикрила інтимні місця.

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Дженнер одягнена в мокре біле довге плаття з прозорої тканини. Спідньої білизни на тілі зірки не видно. Також дівчина вирішила прорекламувати новий запуск власного бренду косметики, який названо на честь її дочки – Стормі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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