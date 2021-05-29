Lamborghini тестує загадковий суперкар (ВІДЕО)

Компанія Lamborghini приступила до дорожніх тестів секретної новинки. За однією з версій, мова йде про екстремальну версію Aventador S під назвою Jota, яка отримає 770-сильний мотор.

Закамуфльований прототип в кузові Aventador S має нестандартні для моделі дифузор і вихлопну систему: схоже, їх запозичили у SVJ. Про це повідомляє Varryx.

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За попередніми даними, до руху автомобіль приводить 6,5-літровий бензиновий двигун V8, який видає понад 770 кінських сил. Очікується, що версія Jota стане останньою для нинішнього Aventador. Вже до 2024 року всі моделі Lamborghini отримають електрифіковані силові установки в рамках стратегії компанії щодо зниження кількості шкідливих викидів.

Huracan, Aventador і кросовер Urus отримають гібридні силові установки, а також в лінійці марки з'явиться повністю електричний суперкар – це станеться у 2025 році.

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