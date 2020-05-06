Як швидко та легко прибрати пташиний послід з кузова автомобіля

Чи не кожен автомобіль принаймні раз ставав "жертвою" птахів, які люблять залишати свій послід на якраз помитому кузові. З'ясувалось, що це не тільки псує вигляд машини, а ще й шкодить їй. Розповідаємо, як швидко й просто позбутись посліду.

Отож, чим так небезпечний пташиний послід? Єдине і найголовніше, що повинен знати кожен автомобіліст про екскременти пернатих, – це те, що вони згубно впливають на покриття автомобіля.

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Передусім тому, що до складу будь-яких пташиних фекалій входить велика кількість сечової кислоти. Саме вона спричиняє запуск агресивного хімічного процесу, що руйнує лако-фарбове покриття машини. Значно погіршується ситуація у тому випадку, якщо загиджений автомобіль стоїть на сонці, тому це особливо актуально для літнього періоду.

Сечова кислота була вперше відкрита в 1776 році Карлом Шеєле. У чистому вигляді – це безбарвні кристали, які дуже погано розчиняються у воді, діетиловому етері та етанолі. При цьому сечова кислота добре розчиняється в гліцерині, розчинах лугів і сірчаній кислоті. У промисловості вона використовується для синтезу кофеїну.

Сечова кислота утворюється в організмі птахів через особливості їхньої фізіології. Здебільшого вона формується в результаті роботи нирок пернатих, але вкрай погано розчиняється та виходить з організму птахів у вигляді білої пасти. Крім сонячних променів, прискорює руйнівні процеси також підвищена вологість повітря.

А що стосується наслідків, то, напевно, водії чудово знають, що буде, коли лако-фарбове покриття зруйнується: якщо немає фарби, то немає і захисту від іржі.

Як швидко і легко прибрати пташиний послід

Якщо ви уважно прочитали першу частину публікації, то вже могли здогадатися, що найефективнішими в боротьбі з пташиним послідом є засоби, які містять луги. Найкращий варіант для миття кузова автомобіля – це стара-добра сода, додана у воду. За допомогою цього розчину і звичайної губки прибрати фекалії птахів з кузова машини швидко й просто.

Пам'ятайте про те, що пернаті є переносниками багатьох інфекцій, а також паразитів! Тому мити машини від посліду треба тільки в гумових рукавичках, а ганчірки й губки після використання краще утилізувати.

Захистити автомобіль від пташиного посліду можна за допомогою засобів, що утворюють на кузові вологостійку плівку. Також намагайтеся не ставити свій автомобіль там, де над ним можуть релаксувати птахи, особливо ворони й голуби.

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