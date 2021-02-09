Lamborghini Aventador застряг під час перших випробувань: відео

На Youtube-каналі TheStradman опублікували відео, на якому команда ентузіастів вирішила випробувати Lamborghini Aventador з гусеницями замість коліс. По ходу ролика учасники експерименту натрапили на труднощі, у результаті яких модифікований суперкар довелося евакуювати.

За словами автора відео, його Lamborghini Aventador став першою моделлю італійської марки, на яку приміряли подібні траки. Спеціально для суперкара інженери розробили незвичайні гусениці L-подібної форми. У результаті доопрацювання фахівці перебрали підвіску Aventador, а також збільшили дорожній просвіт автомобіля до 460 міліметрів.

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Через установки гусеничних механізмів Lamborghini став значно ширшим. Тому перша проблема, яку довелося вирішити ентузіастам полягала в тому, як спустити суперкар з транспортувальника. Після декількох спроб блогерам все-таки вдалося поставити модифікований Aventador на сніговий покрив.

По ходу випробувань команда прийшла до висновку, що гусениці практично не вплинули на роботу електроніки суперкара. Всі основні функції, включаючи електронну систему управління двигуном працювали справно. Однак через важке покриття блогери все-таки перегріли зчеплення. Крім того, коли ентузіасти вирішили перетнути на "Авендаторі" засніжене поле, суперкар упевнено сів на днище. Для евакуації блогери закликали на допомогу Jeep Gladiator, обладнаний такими ж гусеницями.

У лютому минулого року житель Канади переобладнав Tesla Model 3 на гібрид електромобіля та снігохода, щоб проїхати на ньому сніжним спуском. Для цього чоловік замінив задні колеса на гусениці.

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