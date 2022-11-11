KOLA і Вишебаба презентувала пісню "Доньці" на популярний вірш військового

Співачка KOLA і військовий та музикант Павло Вишебаба записала спільну роботу. В основу пісні "Доньці" покладений відомий вірш Вишебаби. Слухайте пронизливу музичну композицію!

Глядачі можуть спостерігати на відео військових 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та дітей, чиї рідні боронять Україну.

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"Шестирічна Зореслава запитала у тата, про що писати йому в листах на фронт. Павло Вишебаба відповів доньці віршем зі словами "Тільки не пиши мені про війну...". Вірш за лічені дні став популярним в Україні та світі, його текст переклали на 16 мов. KOLA створила приспів і тепер цей твір – діалог між фронтом і тилом – символ розставання рідних, який сповнений надії на зустріч", – йдеться в описі до музичної прем'єри.

Слухати пісню Vyshebaba & KOLA – Доньці:

Слова пісні Vyshebaba & KOLA – Доньці:

Тільки не пиши мені про війну,

розкажи, чи є біля тебе сад,

чи там повзають равлики по в'юну?

чи ти чуєш коників і цикад?

І як люди кличуть своїх котів

в тих далеких-далеких від нас краях?

Те, чого найбільше би я хотів,

щоб не було смутку в твоїх рядках.

Очі, мов той океан, і щоночі

бачити їх - то є найдорожче.

Хай буде так, щоб кожна донька

батька-героя свого обняла.

Очі дітей - океан, навіть мовчки

знають усе, бо вже стали дорослі.

Хай буде так, щоб кожне маля

з батьком-героєм обіймалося.

Чи цвіте там вишня та абрикос?

І якщо подарують тобі букет,

розкажи, як добре нам тут жилось.

не кажи, як бігла ти від ракет,

Перш ніж повернутися з чужини,

запроси в Україну до нас гостей,

ми покажемо кожному по війні,

як ми вдячні за спокій своїх дітей.

Очі, мов той океан, і щоночі

бачити їх - то є найдорожче.

Хай буде так, щоб кожна донька

батька-героя свого обняла.

Очі дітей - океан, навіть мовчки

знають усе, бо вже стали дорослі.

Хай буде так, щоб кожне маля

з батьком-героєм обіймалося.

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