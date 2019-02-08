Сушити телефон за допомогою рису – погана ідея: і ось чому

З'ясувалося, що рис не рятує смартфони від води! Експерти заявили, що жодна крупа не допоможе висушити гаджет, якщо він впав у воду. Цей спосіб не більше, аніж міф.

Залишати мокрий телефон у рисі – неефективно, адже такий підхід лише відтермінує проблеми, але не вирішить їх. Коли в корпус гаджета потрапила рідина, потрібно якомога швидше позбутися від неї. Натомість багато хто кладе смартфон в крупу і чекає кілька годин, поки вона вбере вологу.

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За цей час вода справді може нашкодити гаджету. "Якщо смартфон продовжить працювати, ви подумаєте, що спосіб з рисом ефективний, але насправді – це не так. Незабаром техніка точно дасть збій", – наголошують експерти.

Лайфхак з рисом не працює

Найкраще, що можна зробити в такій ситуації для свого гаджета, – це якомога швидше розібрати його і висушити природним шляхом, без використання сушки. І не намагайтеся одразу ввімкнути телефон чи поставити його на зарядку: коли по мікросхемах проходить електрика, воді легше вивести їх з ладу.

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