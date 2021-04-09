Три найбільш довірливих знаки Зодіаку серед жінок

Іноді довірливість – не найкраща якість. Деякі люди настільки відкриті і наївні, що готові повірити навіть в найбільш абсурдну інформацію.

Лев. Жінка-Левиця вважає ревнощі проявом невпевненості в собі, а це зовсім не властива їй якість. Лев завжди вважає себе королем і не допускає думки, що коханий може бути чимось незадоволений. На думку таких жінок, жодна суперниця не здатна увести у неї чоловіка. Про це пише apostrophe.

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Стрільці вважають зраду чимось неминучим в тому випадку, якщо людина схильна до зради, тому не бачать сенсу пильно спостерігати за поведінкою партнера і контролювати кожен його крок. Почасти тому жінка-Стрілець ніколи не прагне почати серйозні стосунки або скоріше вийти заміж.

Риби завжди витають у хмарах, вони повністю розчиняються у своєму обранцеві, їх серце буквально переповнене романтикою. Настільки закохані жінки не можуть навіть допустити думки про те, що їх чоловік закрутив роман на стороні. Представниці цього знаку Зодіаку часто йдуть на поступки чоловікові, цінують його свободу і особистий простір і буває, що не помічають зрад.

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