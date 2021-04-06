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Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою

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Амулети - фото 1
Амулети / pinterest

Якщо вам здається, що останнім часом вас переслідують невдачі, придивіться до захисних амулетів. Ці предмети з давніх-давен вважаються потужними оберегами проти лихослів'я і заздрості.

Срібний перстень

Срібло здатне захистити від негативу, недарма раніше виливали церковні дзвони з цього металу. Срібний перстень чудово блокує негатив і заздрість, але його не можна носити з прикрасами з інших дорогоцінних металів, щоб воно не втратило свої захисні властивості. Про це повідомляє nytimes.

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Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою - фото 454466

Червона нитка

У багатьох людей можна помітити на зап'ясті червону нитку. Вважається, що такий оберіг захищає свого власника від негативної енергії, заздрості і пліток, а також залучає удачу. Для такого оберега вибирають нитки тільки з натуральних матеріалів: шовку, вовни, бавовни.

Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою - фото 454467

Булавка

Булавка – один з найвідоміших амулетів проти пристріту. Наші предки були впевнені: достатньо прикріпити її на одяг (краще в районі серця), і цей простий предмет буде захищати вас від заздрості, засудження і лихослів'я чужих людей. При цьому оберіг діє не тільки на власника, але і охороняє його будинок і близьких.

Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою - фото 454468

Рука Хамса

Хамса – стародавній східний амулет у формі долоні, за легендою – жіночої. Інші назви цього оберега – рука Фатіми або рука Міріам. Відкрита долоня, на якій зображене око, є захистом від лихослів'я оточуючих, робить власника менш сприйнятливим до чужої думки і розвиває внутрішню силу.

Ці речі надійно захищають від негативу: носіть їх з собою - фото 454469

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