Lady Gaga знялася у рекламній кампанії нового аромату Valentino: ніжне відео

Епатажна співачка Lady Gaga знялася у рекламній компанії нового жіночого аромату Voce Viva від Valentino. Дивіться ніжне відео, на якому виконавиця постала у незвичному для себе образі.

Бренд Valentino представив новий жіночий аромат Voce Viva, створений Онорін Блан і Амандін Клер-Марі. У його парфумерній композиції – бергамот, імбир, мандарин, гарденія, мускус, ваніль, дубовий мох, сандал і боби тонка. Вартість новинки варіюється від 30 до 130 доларів у залежності від обсягу флакона.

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Обличчям Voce Viva стала співачка Lady Gaga. В опублікованому на YouTube-каналі Valentino ролику вона гуляє парком і співає. Як саундтрек кампанія обрала трек "Sine From Above", записаний американською співачкою спільно з Елтоном Джоном, який увійшов в її останній наразі студійний альбом "Chromatica".

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