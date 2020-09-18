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alyona alyona ефектно станцювала у рекламі спідньої білизни: відео

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alyona alyona - фото 1
alyona alyona / instagram

Популярна реперка alyona alyona знялася у рекламі спідньої білизни українського бренду Brabrabra. Зірка підкорила шанувальників відвертою зйомкою. Фанати у захваті і вважають, що такі жінки, як вона, змінять світ.

Так, у ролику 29-річна alyona alyona читає реп. Артистка одягнена у мереживну спідню білизну тілесного кольору, також на ній розкритий халат в тон. Потім до реперки приєдналася plus-size модель, яка позує у такому ж комплекті.

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"Ох, скільки разів кожен з нас щось замовляв і не вгадував з розміром. А особливо, коли маєш якісь незвичні розміри або особливості тіла. Я вже давно звертаюся тільки до перевірених магазинів і підбираю все з першого разу", – прокоментувала відео хіп-хоп виконавиця.

Шанувальники зірки оцінили ролик та її відкритість, позаяк вона не соромиться демонструвати своє тіло.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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