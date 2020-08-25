Спокуслива Емілі Ратажковскі похизувалась бюстом без спіднього (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі має власні погляди на моду та тренди, тому часто привертає до себе увагу простими, але яскравими образами. Так трапилось і з цими фото.

29-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджують і нові ранкові фото, на яких Емілі позує у крихітному прозорому топі та шортах без спіднього. Важко не помітити пишний бюст дівчини, яка має власний бренд білизни та вбрання для жінок. Але сама користується ним не так часто. Так виглядає Ратажковскі на початку робочого тижня:

Гортайте галерею:

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