Дженніфер Лопес поділилася домашніми знімками в романтичному образі

Американська співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників на сторінці в Instagram новими фото в домашній обстановці. Зірка опублікувала кілька фотографій, на яких позує в романтичному платті.

51-річна Дженніфер Лопес зробила селфі під час відпочинку на веранді. Красуня постала в романтичному платті від бренду Loveshackfancy, вартістю 500 доларів. Артистка вибрала наряд з квітковим принтом і рюшами на рукавах.

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Свій образ популярна виконавиця доповнила макіяжем в бронзових відтінках і золотими прикрасами.

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