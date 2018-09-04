Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

Співачка Lady Gaga кардинально змінила імідж та виснажила себе дієтами.

Всі світові зірки з'їхалися в Італію на щорічний Венеціанський кінофестиваль. Таку подію не пропустила і 32-річна Леді Гага, яка разом з Бредлі Купером представила тут фільм про себе "Зірка народилася".

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Проте інтерес шанувальників викликав не тільки фільм, а ще й фігура співачки. За останні кілька місяців дівчина помітно схудла і виглядає неймовірно.

Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

Під час появи на Венеціанському кінофестивалі компанію Бредлі Куперу, з яким знялася в його дебютному режисерському фільмі "Зірка народилася", співачка склала в елегантному білому платті і чорних туфлях-човниках на високих підборах. Варто відзначити, що в такому образі співачка виглядала дуже ніжно, що є для неї не зовсім притаманним.

Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

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