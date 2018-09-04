Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

  • 59
За останні кілька місяців Lady Gaga помітно схудла - фото 1
За останні кілька місяців Lady Gaga помітно схудла / milenio

Співачка Lady Gaga кардинально змінила імідж та виснажила себе дієтами.

Всі світові зірки з'їхалися в Італію на щорічний Венеціанський кінофестиваль. Таку подію не пропустила і 32-річна Леді Гага, яка разом з Бредлі Купером представила тут фільм про себе "Зірка народилася".

І ще: Lady Gaga розбурхала Instagram голою фотосесією (18+)

Проте інтерес шанувальників викликав не тільки фільм, а ще й фігура співачки. За останні кілька місяців дівчина помітно схудла і виглядає неймовірно.

Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу - фото 274096
Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу
Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу - фото 274094
Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

Під час появи на Венеціанському кінофестивалі компанію Бредлі Куперу, з яким знялася в його дебютному режисерському фільмі "Зірка народилася", співачка склала в елегантному білому платті і чорних туфлях-човниках на високих підборах. Варто відзначити, що в такому образі співачка виглядала дуже ніжно, що є для неї не зовсім притаманним.

Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу - фото 274095
Lady Gaga підкорила публіку зміною іміджу

Читайте також: Зірка народилася: вийшов перший трейлер фільму з Lady Gaga

Джерело: milenio
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
  • 12:00, 02 вересня
  • 1446
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 2303
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 474586
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз