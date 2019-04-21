Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу

В Україні о 20:00 завершилися вибори президента, і вже відомі перші результати голосування 21 квітня. За даними екзит-полу, саме Володимир Зеленський перемагає у виборах.

Як свідчать результати екзит-полу станом на 18 годину, Володимир Зеленський лідирує у боротьбі за пост президента. Його підтримують 73,2% виборців, а Петра Порошенка 25,3%.

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Після оголошення перших підсумків Зеленський у своєму штабі подякував всім, хто голосував за його кандидатуру у другому турі президентських виборів.

Я хочу подякувати всім українцям, які підтримали мене, моїм батькам, моїй дружині, друзям, Кварталу 95. Дякую усій команді, усьому штабу, кожному, експертам, юристам, волонтерам, спостерігачам, кол-центру. Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх, – сказав Зеленський.

Також Зеленський показав кадр з одного зі своїх передвиборчих роликів, з НСК Олімпійського, де він стоїть на тлі 73 сектора. Кандидат у президенти наголосив на "магії чисел", адже саме 73% за даними екзит-полу наразі набирає він у президентських перегонах.

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