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Володимир Зеленський назвав перші кроки на посаді президента України
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Кандидат у президенти Володимир Зеленський, який згідно з даними екзит-полу незаперечно перемагає в другому турі виборів, назвав кроки, які планує зробити одразу після вступу на пост президента.
Насамперед Зеленський анонсував велике турне містами України. Він обіцяє боротися з корупцією і робити все для припинення вогню на Донбасі.
І ще: Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00
"Я хочу побачити кожне місто, кожну область України, поговорити з людьми, про їхні проблеми. І ми будемо це вирішувати з моєю чесною демократичною молодою командою", – розповів кандидат.
"Ми будемо робити все для України – ми її об'єднали. Ми зібрали велику команду, яка буде працювати заради українського народу. Я стану гарантом Конституції. Ми будемо захищати нашу країну. Ми будемо робити все, щоб припинити вогонь на Донбасі. Будемо робити законопроекти, боротися з корупцією", – заявив Зеленський.
На питання, чи були дані екзит-полу несподіванкою для нього, Зеленський зазначив, що "такий результат серйозний і дуже відповідальний".
Тут більше: Володимир Зеленський прокоментував результати екзит-полу
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