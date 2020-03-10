Курс долара в Україні різко зріс: чи буде валюта дорожчати й далі

9 березня на міжнародній валютній арені відбулися серйозні зміни, які, на думку експертів, передрікають чергову кризу. Читайте далі та дізнайтеся, як це позначиться на гривні та що варто очікувати українцям.

Понеділок 9 березня вже називають "чорним" через падіння цін на нафту (на 20%) та подешевшання акцій. Попередня економічна криза була у 2008-му, а відтоді минуло вже 12 років. Зважаючи на те, що всі процеси циклічні, експерти очікують чергову всесвітню кризу, яка, за прогнозами, буде найпотужнішою за останні три десятиліття.

Курс валют в Україні 10-03-2020

Американський долар за курсом НБУ у вівторок, 10 березня, коштує 24 гривні 92 копійки. Його вартість зросла одразу на 18 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем – 6 березня. Натомість за один євро доведеться викласти 28 гривень 23 копійки, що більше на 53 копійки.

Зважаючи на усі події, які зараз відбуваються у світі, експерти вважають, що світова фінансова криза не омине Україну й вдарить і по нашій економіці.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса зазначив, що Україна за таких економічних умов потрапляє в "ідеальний шторм".

"В той момент, коли нас буде бити, є єдиний механізм, як втриматись. Це допомога від МВФ. Але водночас з цим українська влада зараз фактично знищує нашу співпрацю з МВФ – не тільки зміною уряду, але й загалом переглядом політики та парадигм, які були панівними в останні роки. І таким чином, з одного боку, нас буде сильно бити світова фінансова криза, а з іншого боку, ми не готові з нею боротися. Я би порівняв це… Якщо потоп десь, ви засіли в будинку на даху та підпалили ваш будинок – це приблизно те, що зараз відбувається і може відбуватися з українською економікою", – стверджує Фурса.

Чому змінився курс валют у світі

1). Рекордний обвал цін на нафту. На ринку став найсильніший обвал цін із 1991 року, коли почалася війна в Перській затоці. Це пов'язано з розвалом нафтової угоди між ОПЕК і Росією, яка офіційно закінчиться в кінці березня. У РФ відмовилися скорочувати виробництво нафти у відповідь на знижений через коронавірус попит. А потім Саудівська Аравія ще більше загострила ситуацію, оголосивши про знижки на нафту, щоб повернути собі частку ринку і тиснути на Росію.

2). Паніка через коронавірус скоротила туристичний і транспортний потік у багатьох країнах, зменшила обсяги торгівлі побутовою технікою, товарами тривалого користування і т.д. За різними підрахунками, втрати в день світової торгівлі складають до 74 млрд доларів. Це підірвало крос-курс пари євро / долар і це побічно відбивається й на курсі євровалюти в Україні.

3). Загострення протиріч між США, країнами ЄС і Китаєм в частині дотримання правил торгових операцій і стимулювання своїх економік через те, що почався істотний застій, який загрожує новою світовою кризою найближчим часом. Цим країнам відверто зараз не до проблем ринків, що розвиваються і це змушує частина інвесторів виводити свої капітали з валют і паперів країн, що розвиваються (в тому числі і з українських ОВДП). Це тисне на курс в цих країнах і загрожує девальвацією їх валют.

Що впливає на валютний ринок України

1). Непроведення традиційного аукціону по ОВДП. Іноземцям зараз не до покупки наших облігацій. Багато хто почав виходити з наших паперів, що тисне на курс валют. Саме тому і Нацбанк зараз намагається загасити цю пожежу, продаючи майже всі дні минулого тижня валюту на торгах.

2). Політика – зміна уряду в нашій країні завжди призводить до психологічного тиску на курс.

3). Зліт обсягів попиту на валюту з боку всіх імпортерів при додержанні його експортерами і спекулятивним розгойдуванням ринку з метою підтримування курсу у межах до 26 гривень. Йде відверта гра "на підвищення", що загрожує серйозними проблемами для чиновників НБУ, які стверджували, що у них все під контролем. Чергові чутки про можливу зміну частини людей в правлінні Нацбанку ходять вже декілька днів. Це істотно тисне на ринок.

4). Готівковий ринок. Через плутанину на ринках власники обмінників страхуються і виставляють спред в межах до 1-1,20 гривень на доларі і євро, що тільки підштовхує населення до зростання девальваційних настроїв і теж призводить до тиску на курс.

Паніку навмисне розганяють і зараз питання утримання курс вже є не тільки економічним, але і політичним викликом як для влади, так безпосередньо і для самого Нацбанку, – стверджує Мінфін.

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