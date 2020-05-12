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Курйозна Кім Кардашян шокувала голим бюстом (фото 18+)

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Кім Кардашян показала фанатам груди - фото 1
Кім Кардашян показала фанатам груди

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень мережі, а все через відверте фото топлес. Дружина Каньє Веста зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 168 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Навіть на самоізоляції Кім не припиняє публікувати свіжі та архівні фото, а недавнє селфі зірки й зовсім викликало бурхливе обговорення. Річ у тому, що Кардашян позує топлес у гавайському вінку з квітів, який ледь прикриває її бюст. Здається, тропічний настрій Кім став причиною для нової критики через відвертий контент в мережі.

instagram.com/kimkardashian - фото 403423
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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