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Популярна співачка Холзі показала свої реальні форми (фото 18+)

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Холзі похизувалась розкішною фігурою - фото 1
Холзі похизувалась розкішною фігурою / instagram.com/iamhalsey

Відома американська співачка Холзі (Halsey) похизувалась розкішною фігурою, викликавши справжній захват у фанатів. Дівчина зовсім не соромиться своїх форм, а також обожнює ділитись життєвими кадрами.

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

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Навіть на карантині зірка не припиняє тішити фанів свіжими кадрами, тож показала шматочок свого дому і свою гарячу фігуру в бікіні.

Гортайте галерею:

Також зірка періодично ділиться косплеями на різних аніме персонажів, а нещодавно перевтілилась у D.Va з Overwatch. Це реально круто:

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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