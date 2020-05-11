Популярна співачка Холзі показала свої реальні форми (фото 18+)

Відома американська співачка Холзі (Halsey) похизувалась розкішною фігурою, викликавши справжній захват у фанатів. Дівчина зовсім не соромиться своїх форм, а також обожнює ділитись життєвими кадрами.

25-річна американська поп-зірка Холзі (Halsey) активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 19 мільйонів користувачів. А все тому, що красуня майже усім ділиться з шанувальниками, а також не полюбляє зловживати фоторедакторами.

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Навіть на карантині зірка не припиняє тішити фанів свіжими кадрами, тож показала шматочок свого дому і свою гарячу фігуру в бікіні.

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Також зірка періодично ділиться косплеями на різних аніме персонажів, а нещодавно перевтілилась у D.Va з Overwatch. Це реально круто:

Гортайте галерею:

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