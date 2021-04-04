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Курйозна Кім Кардашян показала ідеальну фігуру в бікіні

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Кім Кардашян в купальнику - фото 1
Кім Кардашян в купальнику

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через серію знімків в купальнику. Здається, ця красуня зовсім має комплексів

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 213 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка регулярно публікує кадри зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила поділитись фото зі своєї невеличкої відпустки з Домініканської Республіки. Звісно ж, не обійшлось без знімків у бікіні, які ще більше підкреслюють апетитні форми Кардашян. За кілька годин фанати засипали її компліментами, а допис зібрав понад 6 мільйонів лайків.

Курйозна Кім Кардашян показала ідеальну фігуру в бікіні - фото 454175

Курйозна Кім Кардашян показала ідеальну фігуру в бікіні - фото 454176

Курйозна Кім Кардашян показала ідеальну фігуру в бікіні - фото 454177

Джерело фото:instagram.com/kimkardashian

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