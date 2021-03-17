Це був важкий рік: Кім Кардашян дала інтерв'ю після новин про розлучення

40-річна Кім Кардашян поки не коментує своє розлучення з 43-річним Каньє Вестом. Очевидно, що всі подробиці зірка вирішила приберегти для фінального сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", трейлер якого вже встиг зацікавити фанатів.

Але в недавньому інтерв'ю для Good Morning Vogue Кім Кардашян все-таки розповіла, яким був для неї минулий рік, назвавши його складним. Утім, знаменитість зазначила, що багато чого навчилася та намагалася цінувати позитивні моменти.

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"Цей рік був неймовірною можливістю навчитися бути вдячною за прості речі, і це було величезним осяянням", – сказала Кім.

Як і багато знаменитостей з напруженим графіком, Кардашян зізналася, що вона дуже цінує можливість проводити більше часу з сім'єю через пандемію коронавірусу.

Хоча Кардашян і не завжди дотримувалася правил самоізоляції. Так, зірку критикували за вечірку з нагоди дня народження на приватному острові, яку вона влаштувала в розпал пандемії.

"Я завжди намагаюся дивитися на речі у позитивному ключі. Попри те що це був такий складний рік, це був час для відновлення сил, розкриття нових здібностей, це була можливість проводити багато часу з сім'єю. І той час, який я змогла провести зі своїми дітьми, був безцінним. Це, безумовно, позитивна сторона", – розповіла Кім.

У Кім Кардашян і Каньє четверо спільних дітей:

Нагадаємо, що у Кім і Каньє Веста четверо дітей: Норт, Чикаго, Псалм і Сейнт. У лютому цього року Кардашян подала на розлучення з Каньє після семи років шлюбу. За даними інсайдерів, стосунки між подружжям настільки зіпсувалися, що вони навіть не розмовляють один з одним.

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