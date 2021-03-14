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У мережі знайшли копію Кім Кардашян:цю британку не відрізниш від зірки (фото)
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Цю блогерку часто плутають на вулицях з Кім Кардашян, і це не дивно, адже дівчина просто копію курйозної зірки!
Блогерка з ніком Chaly DN має понад 740 тисяч підписників в Instagram, а все завдяки дуже яскравій зовнішності та схожості з зіркою реаліті-шоу Кім Кардашян. Щодня у соцмережах та навіть на вулицях дівчина отримує чимало компліментів та уваги від здивованих людей. Важко повірити, що перед ними не знаменитість, а її молодша копія.
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Але є одне але: така схожість обходиться Chaly DN дуже недешево, адже вона витрачає чималі гроші на образи, як у Кім. Починаючи з дизайнерського одягу та взуття і до "покращень" обличчя. Лише брендове вбрання обійшлось їй у сотні тисяч доларів.
"Щодня люди кажуть мені, що я нагадую їм Кім Кардашян. Кожного разу, коли я на вечірці, на вулиці, в магазині чи просто на фото, – ділиться дівчина. – Якщо чесно, то я намагаюсь робити свій гардероб таким же, як і в неї. Мені подобається увага".
Тому інколи блогерка купує такі ж речі, які бачить і в знаменитості. Приміром, туфлі Tom Ford, які коштують близько тисячі фунтів стерлінгів.
Але не лише стиль інфлюенсерка перебрала собі, адже також дотримується здорового способу життя, не вживає м'ясо, стежить за зовнішністю та займається медитацією. Однак оточуючі все одно частенько цікавляться про наявність операцій через неабияку схожість.
"Може здатись, що я зверталась до хірургів, щоб нагадувати Кім, але це не так. Мені не робили жодних операцій. Лише ботокс та філери, а решта – від природи", – наголошує модель.
До слова, такий вигляд має Кім Кардашян:
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