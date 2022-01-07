Курйозна Кім Кардашян показала ідеальні форми у бікіні

Відома бізнесвумен Кім Кардашян вирішила повернути моду на селфі та нагадати, що варто завжди бути готовим до пляжного сезону.

41-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут за колишньою кожною Каньє Веста стежать понад 276 мільйонів шанувальників. І це не дивно, бо зірка регулярно ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та своїх буднів.

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Нещодавно Кім вирішила нагадати, що завжди варто бути готовими до пляжного сезону. Кардашян зробила сонячне селфі у крихітному купальнику, яке одразу ж засипали компліментами та лайками підписники. Здається, цій красуні не потрібно ні макіяжу, ні розкішного вбрання, щоб мати ефектний вигляд:

instagram.com/kimkardashian

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